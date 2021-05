Le porte del bus urtano il suo cane: 20enne dà in escandescenze e se la prende con l'autista

Il ragazzo ha anche azionato il freno di emergenza: per lui denuncia per interruzione di pubblico servizio

Ha azionato il freno di emergenza del mezzo, dopo essersela presa con il conducente del bus. Per questo ieri sera intorno alle 21:30 in via Dagnini un giovane bolognese di 20 anni è stato denunciato dalla polizia per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.

Motivo del gesto pare essere stato un urto accidentale delle porte del mezzo -linea 11- sull'animale, secondo la versione del 20enne. Il giovane però non si è limitato alle sole rimostranze verbali, raggiungendo la cabina dell'autista e percuotendola con forza, per poi mettere mano al freno di emergenza, facendo arrestare il mezzo.

Mentre l'autista chiamava la polizia, il giovane -secondo quanto ricostruito- ha anche cercato di forzare le porte di accesso al mezzo, danneggiandone il meccanismo. Gli agenti, giunti sul posto, dopo avere identificato il ragazzo e ricostruito i fatti, hanno proceduto nei confronti del 20enne.