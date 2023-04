La insegue fin sul bus: "Ti taglio la gola", poi gli cade il coltello

"Ti taglio la gola, sono già stato in galera". Sono queste le parole che hanno spaventato a morte una giovane donna, che alla fine ha avuto il coraggio di denunciare chi le ha proferito le minacce di morte. Si tratta di un cinquantenne cittadino italiano con diversi precedenti alle spalle, protagonista di un episodio andato in scena l'altra sera, a bordo di un bus della linea 14.

Le parole grosse e le minacce nei confronti della donna sono cominciate già quando questa ha preso la corsa in centro, direzione periferia est. L'uomo, che la stava importunando già alla fermata, è salito però dietro a lei e ha continuato l'accesa discussione anche sull'autobus. E' qui che sono partite le parole più grosse. Al culmine delle minacce, poi, l'uomo ha fatto anche per estrarre qualcosa che portava con sé ma che gli è scappato di mano, finendo per terra davanti hai pochi altri passeggeri che guardavano attoniti la scena. L'oggetto era un coltello da cucina.

E' stato a quel punto che la ragazza si è spaventata e ha chiamato i militari, i quali hanno raggiunto il mezzo quando era già dopo l'altezza della tangenziale, in direzione Due Madonne, nei pressi della fermata di piazza dei colori. Dopo essere stato identificato e perquisito, all'uomo è stato sequestrato il coltello e lo stesso è stato denunciato per minacce aggravate dall'uso delle armi e porto abusivo di oggetti atti a offendere.