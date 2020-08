Trasporti, distanziamento e riapertura scuole, la ministra: "Obiettivo bus pieni all'80 per cento"

"Riteniamo che i trasporti abbiano un livello di pericolosità per ora molto sotto controllo, molto. Quindi, in progressione lavoriamo per arrivare al riempimento all'80%, come concordato con il ministro Speranza e con il Comitato tecnico scientifico. Con l'80%, riteniamo di poter rispondere all'attuale situazione. Salire ancora fino al 100%? Quello che avverrà dopo lo vedremo, sulla base dei contagi, su come andrà l'autunno".

Lo dice la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, intervistata ieri sera alla festa dell'unità di Bologna. "Il Covid- riprende De Micheli- è una roba talmente bastarda che ci deve far capire che la decisione di sei mesi può anche non essere la stessa dei prossimi sei mesi. Può darsi che sei mesi fa dicessimo cose diverse- riconosce la ministra- ma il Covid è complesso da governare, visto che il presupposto è quello del comportamento individuale. Dobbiamo mantenerci agonistici e flessibili, quindi, per star dietro a quelle che saranno le evoluzioni delle scelte che andremo a fare. E riaprire la scuola è 'la scelta' per eccellenza", chiarisce De Micheli.

In vista dell'incontro con le Regioni lunedì per il piano di riapertura delle scuole, la ministra sintetizza: "Stiamo facendo gli approfondimenti tecnici: la serietà del lavoro delle Regioni e del ministero è nella fase del confronto, ci siamo presi queste ore per fare tutti gli approfondimenti tecnici e arrivare alla conferenza di lunedì per dare le risposte che dobbiamo dare. Proporremo l'80% di riempimento? Abbiamo già presentato un documento tecnico alle Regioni, la riunione che si è tenuta oggi è stata una riunione positiva". Aggiunge De Micheli, a margine: "Ci sono ancora questioni che vanno approfondite, ma è stata una riunione positiva oggi. Vediamo nelle prossime ore. Ho molto rispetto del lavoro delle Regioni, che è faticoso". (Lud/ Dire)

