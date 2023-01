Funerali Ratzinger, da Bologna autobus speciali

Il cardinale Matteo Zuppi non sarà l'unico a partire da Bologna per presenziare alle esequie di Papa Benedetto XVI. Per i fedeli che si recheranno nella Capitale per l'ultimo saluto a Joseph Ratzinger arriva anche la proposta dell'agenzia di viaggio che organizza il trasferimento in autobus nella Capitale a 60 euro, andata e ritorno.

"Abbiamo organizzato dei pullman speciali da Bologna a Roma per assistere alle esequie del Papa emerito che si terranno il 5 gennaio alle 9.30 in piazza San Pietro", annuncia l'agenzia Petroniana Viaggi e Turismo.

I bus partiranno dall'Autostazione di Bologna (pensilina 25) alle 2.30 del mattino. Il rientro da Roma è previsto nel primo pomeriggio con arrivo a Bologna intorno alle 20.

Un'opportunità che in molti stanno già sfruttando, visto che in un giorno l'agenzia ha già raccolto circa un centinaio di prenotazioni, riempiendo i primi due bus disponibili per la trasferta romana. Altri mezzi speciali verranno organizzati in base alle richieste che arriveranno entro domani mattina, fanno sapere dalla Petroniana Viaggi. Il prezzo comprende solo il trasferimento in autobus (fino alle vicinanze di Piazza San Pietro), tutte le altre spese sono extra, come precisato in risposta alle richieste di informazioni arrivate anche sui canali social dell'agenzia.