Autobus gratis la notte di Capodanno: ecco quali linee e gli orari

La notte di Capodanno sarà possibile spostarsi gratuitamente sugli autobus urbani della città di Bologna dalla mezzanotte del 31 dicembre alle 6 del mattino del 1 gennaio. È la misura messa in campo dal Comune per far conoscere meglio le sei linee notturne "N" attivate lo scorso anno, incentivare la mobilità pubblica e favorire gli spostamenti tra le vari luoghi della notte.

In particolare, le linee N che sono attive le notti tra venerdì e sabato, tra sabato e domenica e tra giorni prefestivi e festivi (e quindi anche a Capodanno) sono:

N1 Funo Stazione-Mille-San Lazzaro

N2 Dozza-Mille

N3 Ponte Ronca-Mille-San Sisto

N4 Piazza Giovanni XXIII-Mille-Roveri

N5 Bertalia-Mille-Battaglia

N6 Normandia-Rastignano

Maggiori informazini sulle linee N su tper.it/n

Aperte le candidature per la Commissione consultiva della Notte

Il Comune fa sapere che sono inoltre aperte le candidature per la Commissione consultiva della Notte di Bologna, la sede in cui confrontarsi con la cabina di regia della Notte istituita dall’Amministrazione ed esprimere suggerimenti e proposte per migliorare la vivibilità e i servizi della città di notte. Fa parte del più ampio Piano della notte e possono presentare domanda le cittadine e i cittadini appartenenti a diverse categorie tra cui comitati di residenti, studentesse e studenti universitari, autisti di trasporto pubblico e privato in orario notturno, addetti alla sicurezza notturna, gestori di locali aperti di notte e frequentatrici e frequentatori della vita notturna. La Commissione sarà presieduta dalla vicesindaca con delega alla notte Emily Clancy e resterà in carica per tre anni. Le candidature vanno presentate tramite il form online indicato nell’avviso entro il 23 gennaio alle ore 12.