Under 19 gratis a scuola su bus e treni: si apre la finestra per le domande

I fondi messi a disposizione dalla Regione ammontano salgono a 22 milioni. Selezione in base a Isee, per fare domanda serve Spid

Vengono accorpati anche i ragazzzi e le ragazze fino ai 19 anni nel nuovo anno scolastico dei bus e treni gratis da e per la scuola. La Regione ha comunicato infatti che a partire da mercoledì 25 agosto 2021 sarà possibile fare domanda sullo scontro per bus e treni degli studenti. L'iniziativa era già in campo l'anno scorso, ma toccava solo fino agli under 14.

Quest'ano però il finanziamento è passato da 4 a 22 milioni, ricomprendendo oltre ai 147mila stiudenti unfder 14 anche altri 75mila ragazzi e ragazze, per arrivare a 220mila studenti e studentesse che potranno viaggiare gratis sul treno e sul bus, potenzialmente.

Già, perché l'accesso alla misura però è precvedeuto da una domanda, da inoltrare non dopo il 31 ottobre e -con accesso tramite Spid- si dovrà per chi ha più di 14 anni, inserire anche l'Isee, che non dovrà superare i 30mila Euro.

La richiesta degli abbonamenti gratuiti avviene utilizzando il software predisposto dalla Regione e disponibile sul portale: https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis.

I beneficiari

La gratuità del servizio è rivolta agli studenti nati prima del 31 dicembre 2007 compreso, iscritti alle scuole secondarie di secondo grado statali, paritarie e agli istituti di formazione professionale per l’anno scolastico 2021-2022, residenti in Emilia-Romagna e con un’attestazione Isee annuo del nucleo familiare minore o pari a 30mila euro.

Agli studenti nati nel 2008 e iscritti al primo anno di scuola secondaria di secondo grado e ai nati prima del 2008 che frequentano la scuola secondaria di primo grado, non è richiesto il requisito di attestazione ISEE minore o uguale a 30mila euro e potranno richiedere l’abbonamento gratuito direttamente alle Aziende di trasporto (maggiori informazioni: https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis/grande).

La misura dà diritto all’abbonamento annuale personale integrato (solo bus, solo treno, combinazione bus extraurbano più treno) utilizzabile per il percorso casa-scuola, anche nel tempo libero, per la stessa combinazione di viaggio scelta per raggiungere il proprio istituito scolastico.

L’ iniziativa si aggiunge agli abbonamenti gratuiti "Grande" validi già dal 2020/21 per gli under 14 che frequentano le scuole primarie e secondarie di I grado.

Come fare richiesta

L’accesso alla piattaforma avviene tramite una delle credenziali SPID (L2), CIE, Federa A+ o CNS.

Per compilare la domanda online è richiesta l’attestazione ISEE 2021 del nucleo familiare dello studente, di cui deve riportare il codice fiscale, con valore fino a 30mila euro.

L'attestazione deve avere il protocollo di Inps e per questo servono diversi giorni: è importante procedere il prima possibile, anche attraverso il sito di Inps dedicato.

Dovrà essere indicata inoltre, in base al percorso casa-scuola, la combinazione di viaggio tra quelle ammesse: bus (urbano o extraurbano), treno, bus extraurbano + treno.

Si ricorda che tutti gli abbonamenti extraurbani (treno e bus) che arrivano e/o partono dalle città capoluogo più Imola, Faenza e Carpi, sono integrati e comprendono già l’accesso gratuito ai servizi urbani cittadini.

Una volta compilati correttamente tutti i campi previsti e dopo positiva verifica dei requisiti, la richiesta verrà accolta e saranno rilasciati, con mail successive, uno o più codici pin abbinati al codice fiscale dello studente, con il quale le società di trasporto pubblico della Regione Emilia-Romagna (Trenitalia-Tper Scarl, Tper, Start Romagna, Seta, Tep) emetteranno l’abbonamento, entro il 30 novembre, su card elettronica ‘Mi muovo’ o “Unica” oppure attraverso l’app gratuita Roger da scaricare sul cellulare.