Pnrr e trasporti, con 90 milioni arrivano 127 bus a idrogeno

In arrivo 127 bus a idrogeno a Bologna. Ammonta infatti a poco più di 90 milioni il conto che il comune ha inivato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per accedere ai finanziamenti già assegnati con decreto 530 del 23/12/2021. Sono i fondi del Pnrr, che consentiranno l’acquisto dei veicoli, ma anche -caratteristica cruciale in questa tecnologia- anche le relative stazioni ricarica.

Per vedere circlare i mezzi green però occorrerà aspettare ancora qualche anno. I primi 34 mezzi è previsto che arrivino entro dicembre 2024 e gli altri entro giugno 2026. I bus saranno dedicati anche alle linee suburbane di collegamento tra capoluogo e Comuni limitrofi della Cintura.

Quasi trecento i mezzi a impatto zero

La flotta dei mezzi a impatto zero arriverebbe così a 297 unità, per un investimento complessivo di 225,51 milioni di euro. Questo il dettaglio:

89 mezzi nel piano integrato mobilità bolognese (Pimbo): 70 filobus full electric e 19 mezzi elettrici a batteria, con annessi fondi per filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano di Bologna. In tutto, 74,55 milioni di euro.



168 autobus zero emissioni e infrastrutture di ricarica: - 17 mezzi (fondi PSNMS “alto inquinamento”: 11,66 milioni) - 24 mezzi (fondi REACT EU: 20,23 milioni) - 127 mezzi (fondi PNRR: 90,16 milioni)



40 mezzi a zero emissioni e infrastrutture di ricarica con altri fondi che interessano il bacino bolognese - 12 mezzi (fondi PSNMS RER: 4,93 milioni) - 28 mezzi (fondi PSNMS città sopra i 100mila abitanti: 23,98 milioni)



Altri 58 bus zero emissioni in stand by

Sempre in questi giorni inoltre il Comune di Bologna ha presentato la richiesta per ulteriori 91,3 milioni per la fornitura di 58 ad idrogeno ed elettrici e relative infrastrutture.

Con questi ulteriori mezzi la flotta a impatto zero del Trasporto pubblico a Bologna raggiungerebbe le 355 unità per il raggiungimento della decarbonizzazione entro il 2030.