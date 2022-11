Incidente filobus 'senza freni' in stazione: Tper apre inchiesta interna

A diversi giorni dall'accaduto, Tper ha deciso di aprire ina inchiesta interna riguardo all'incidente del filobus senza freni, che dopo aver attraversato i viali si è schiantato l'altro giorno contro un palo, mentre a bordo vi erano alcuni passeggeri.

L'azienda di trasporto Tper ha deciso di aprire una commissione d'inchiesta interna per capire le cause dell'incidente dei giorni scorsi, quando un filobus (modello Crealis) fermo con motore spento al capolinea di piazza XX settembre si è sganciato dal freno ed è finito in mezzo a viale Pietramellara, vicino alla stazione, con tre passeggeri a bordo e tagliando la strada ad alcune auto, finendo la sua corsa contro un semaforo. Per fortuna, non ci sono stati feriti nè danni alle auto.

"Tper si è attivata da subito per fare chiarezza sulle cause dell'incidente- riferisce oggi in Consiglio comunale l'assessore Valentina Orioli- con indagini interne e convocando anche una commissione d'inchiesta, come previsto per legge, per approfondire l'accaduto". Saranno valutate le videoregistrazioni disponibili, le testimonianze delle persone e anche tutti gli aspetti tecnici, "anche per evitare il ripetersi di fatti analoghi". Critiche dal centrodestra.

"Mi aspettavo un intervento più deciso da parte del Comune- afferma il civico Gian Marco De Biase, consigliere di 'Bologna ci Piace'- anche perchè non è il primo problema di funzionamento dei filobus. Chiedo che vengano resi noti gli esiti della commissione d'inchiesta". Anche per la capogruppo della Lega, Francesca Scarano, è "assurdo che non ci sia ancora un minimo di chiarezza su un incidente avvenuto ormai giorni fa. Il Comune deve avere voce in capitolo sulla manutenzione e la revisione del trasporto pubblico locale. C'è una lacuna sui nuovi mezzi e c'è discordanza tra le intenzioni e la realtà dei fatti".