Tappa del Giro a Bologna e sciopero: mercoledì giornata 'difficile' per i bus

Non solo uno sciopero di quattro ore. Mercoledì 12 maggio chi dovrà spostarsi in bus dovrà anche tenere in conto del passaggio del Giro D'Italia. La gara infatti porterà a chiusure a singhiozzo per tutta la durata del passaggio della carovana.

Le chiusure stradali comporteranno -informa Tper in una nota- per oltre sessanta linee del servizio di trasporto pubblico, deviazioni e limitazioni dei percorsi di alcune linee o soppressioni di corse in un arco di circa tre ore.

La parte ovest del bacino bolognese (da Castelfranco ad Anzola, con ripercussioni anche su Valsamoggia), e il territorio dei comuni di Bologna e San Lazzaro di Savena saranno interessati da variazioni di servizio dalle ore 12.15 alle ore 14.20; i provvedimenti di deviazione e limitazione dei servizi extraurbani in funzione sulla via Emilia tra Ozzano e Imola e delle linee del bacino imolese saranno attivi dalle ore 12.15 alle ore 15.10 circa.

Tutte le informazioni di dettaglio dei provvedimenti linea per linea, suddivisi per ambito di servizio (Bologna e San Lazzaro di Savena – Servizio extraurbano nel tratto tra Ozzano e Imola – Servizio urbano di Imola) sono consultabili al link www.tper.it/giro2021 del sito di Tper.

Tper adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile a contenere i disagi che prevedibilmente potranno verificarsi in considerazione della concomitanza dell’importante manifestazione ciclistica in orario di punta e di uscita scolastica e dello sciopero nazionale di 4 ore indetto da USB Lavoro Privato, che prevede l’astensione per il personale viaggiante Tper dalle ore 11 alle ore 15.

Ugualmente, alla riapertura della viabilità interessata dalla tappa del Giro e al termine dello sciopero, il lavoro sarà massimo per un più celere, regolare ed integrale ripristino di tutti i servizi.