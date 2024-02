Bus notturni gratis una volta al mese: il calendario con tutte le date

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ieri notte è stato il "battesimo" della nuova iniziativa di Comune, Tper e Agenzia per la mobilità SRM che prevede il servizio di bus sulle linee notturne N di Bologna gratis per tutti. Già sperimentato con successo ad Halloween e Capodanno, il piano, riproposto in occasione dell'Art City White Night (la notte bianca dell'arte con eventi diffusi in tutta la città), verrà allargato anche a tutto il 2024 fino al 1 gennaio 2025 e coinvolgerà la prima notte tra sabato e domenica di ogni mese.

La misura ha l’obiettivo di diffondere sempre di più la conoscenza delle 7 linee notturne N che da un anno collegano capillarmente le varie zone della città.

Le date interessate

Sono:

sabato 3 e domenica 4 febbraio

sabato 2 e domenica 3 marzo

sabato 6 e domenica 7 aprile

sabato 4 e domenica 5 maggio

sabato 1 e domenica 2 giugno

sabato 6 e domenica 7 luglio

sabato 3 e domenica 4 agosto

sabato 31 agosto e domenica 1 settembre

sabato 5 e domenica 6 ottobre

sabato 2 e domenica 3 novembre

sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre

e inoltre nelle notti tra:

giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre (Halloween)

sabato 31 dicembre e mercoledì 1 gennaio 2025 (Capodanno)

Dal prossimo mese di marzo il servizio notturno verrà implementata di una nuova linea, la N8.

