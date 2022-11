Stazione-Aeroporto. Dall'1 dicembre Marconi Express riattiva il bus notturno

Dall’1 dicembre Marconi Express riattiva il bus notturno che collega aeroporto e stazione. Il Marconi Express 940, già attivo nei mesi estivi, garantirà il trasporto ai passeggeri in partenza con i primi voli della mattina o che arrivano con gli ultimi della notte.

Per il periodo invernale, il servizio prevede due corse dall’aeroporto Marconi alla stazione centrale (in via Carracci) con partenze all'1:15 e alle 4:30; dalla stazione centrale in via Carracci all’aeroporto, corse alle 00:42 e alle 4. I trasferimenti durano 25-30 minuti. Il servizio effettua fermata alla stazione Lazzaretto (via Terracini). I costi e le modalità di acquisto sono gli stessi del servizio su monorotaia.

Gli orari

Da aeroporto Marconi a stazione centrale:

Aeroporto Marconi: 01:15

Stazione Lazzaretto (via Terracini): 01:33

Stazione centrale (via Carracci): 01:40

Aeroporto Marconi: 04:30

Stazione Lazzaretto (via Terracini): 04:48

Stazione centrale (via Carracci): 04:55

Da stazione centrale ad aeroporto Marconi:

Stazione centrale (via Carracci): 0:42

Stazione Lazzaretto (via Terracini): 0:50

Aeroporto Marconi: 01:12

Stazione centrale (via Carracci): 04:00

Stazione Lazzaretto (via Terracini): 04:08

Aeroporto Marconi: 04:30