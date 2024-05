Bus 'sperona' un ponteggio, chiusa per ore via San Felice

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Chiusa per ore via San Felice per un incidente. Un autobus doppio ha colpito con la parte posteriore un ponteggio allestito per il restauro di un palazzo al civico 20, all'angolo con via de' Coltellini. Qualche mese fa un episodio analogo era successo in via dell'Oro: in quell'occasione era stato un camion a urtare violentemente un ponteggio, spostandolo. Per rimetterlo a posto era stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Il mezzo del trasporto pubblico locale ha urtato la struttura, a quanto pare, nel fare manovra per spostarsi e lasciare passare un mezzo di soccorso. Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito o si è sentito male. Nemmeno sul ponteggio c'erano persone. La strada, nel tratto da via Riva Reno a via Ugo Bassi, è comunque rimasta chiusa per diverso tempo per precauzione, in attesa che i Vigili del Fuoco, già sul posto, facessero le dovute verifiche sulla stabilità del ponteggio, che dopo l'urto si è spostato ed è rimasto sollevato da terra.

Una volta finiti i rilievi della Polizia locale, l'autobus è stato spostato. Ancora non ci sono stime sui tempi di riapertura di via San Felice. Nel frattempo il traffico diretto in centro è stato deviato in via Riva Reno, già alle prese con restringimenti, chiusure e disagi dovuti ai cantieri del tram.