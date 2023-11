Resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, violazione di domicilio e danneggiamento. Di questo dovrà rispondere un 59enne italiano, residente in provincia ma di fatto senza fissa dimora, pregiudicato, arrestato lo scorso venerdì.

È successo verso le ore 9:30 circa, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Molinella hanno ricevuto la richiesta d’aiuto di una donna che segnalava la presenza molesta dell'ex compagna all’esterno della propria abitazione. La signora ha raccontato che l'omo, benchè allontanato più volte, aveva cercato di forzare la porta di ingresso sferrando calci e pugni, nel tentativo di accedere all’interno della proprietà.

A quel punto i militari si sono recati sul posto per cercare di calmare l'uomo che - riferiscono - versava in stato di forte agitazione. Neppure l'arrivo dei militari lo ha placato. Inveendo contro la ex ha cercato nuovamente di scavalcare la recinzione che delimita l’area della proprietà privata, nel tentativo di raggiungere la donna. Quanto i carabinieri hanno fatto per trattenerlo ha tentato con violenza di opporsi, ferendo nel parapiglia un militare e finendo di per buttar giù la recinzione dell'abitazione .

Riportata la calma, alla fine Il 59enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato e, dopo la celebrazione del rito direttissimo, è stato sottoposto alle misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona e a quello dell’obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia giudiziaria.