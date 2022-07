Cadavere in un'area dismessa di via Larga, indagini in corso

Il cadavere di un uomo riverso in una pozza di sangue, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stato trovato questa mattina dai carabinieri in via Larga, nell'area abbandonata delle ferrovie 'Bologna San Donato'.

In base a quanto si apprende, si tratterebbe di un giovane, non ancora identificato. Sul corpo sono presenti ferite da arma da taglio. Il medico legale è sul posto e indagini dei carabinieri sono in corso per fare chiarezza su quella che sembrerebbe essere una morte violenta.

Ad allertare i carabinieri il 118, chiamato all'alba da una ragazza.

(aggiornato alle 10.45)