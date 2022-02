Trovata cadavere nel casolare bruciato, ergastolo e isolamento per l'ex compagno. Il sindaco: “Paga il giusto prezzo”

Ergastolo con isolamento diurno di quattro mesi. E' la condanna della Corte d'Assise di Bologna, presieduta da Domenico Pasquariello, a carico del cittadino marocchino 42enne, ritenuto responsabile dell'omicidio di Atika Gharib, ex compagna e connazionale di 32 anni, trovata carbonizzata in un casolare abbandonato a Castello d'Argile a settembre del 2019.

La donna, della quale non si avevano notizie da alcuni giorni, venne trovata cadavere lungo via Provinciale, tra le macerie di un fienile andato in fiamme. Il corpo era stato ritrovato su segnalazione della sorella, che aveva avvicinato il sindaco di Castello D'Argile proprio sul luogo del rogo.

"Non posso nascondere la soddisfazione e la commozione per questa sentenza - ha scritto in una nota il primo cittadino Alessandro Erriquez - nessuno potrà restituire Atika alle persone che le volevano bene. Oggi, però, chi l'ha rapita, per sempre, all'affetto della sua famiglia, paga il giusto prezzo. Impossibile dimenticare quelle dolorose giornate del settembre 2019 ma altrettanto impossibile sarà interrompere il legame di amicizia con la famiglia di Atika. Vi abbraccio forte. Castello d'Argile sarà sempre casa vostra".

Ricercato un uomo

Le indagini dei carabinieri si concentrarono immediatamente sull'ex compagno che aveva fatto perdere le tracce, ma venne fermato dopo qualche giorno a Ventimiglia, poco lontano dal confine con la Francia, dal personale di Polizia Ferroviaria, mentre a bordo di un treno tentava di lasciare il paese.