Era morta da giorni, probabilmente addirittura settimane, quando è stata la madre a trovare il suo cadavere in avanzato stato di decomposizione. È successo nella mattina di oggi 15 gennaio in via Cartoleria, in pieno centro a Bologna, dove in un appartamento è stata rinvenuta senza vita una donna italiana di 52 anni. A riportarlo è Ètv.

Insieme alla vittima c'era anche il suo cane che, rimasto chiuso per tanti giorni, ha contaminato il cadavere e l'appartamento. A scoprire il corpo è stata la madre che aveva a lungo tentato di contattare la figlia e, non avendo più sue notizie si è recata nell'abitazione. Dopo aver trovato la donna senza vita sul pavimento, ha chiamato il 112.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia Bologna Centro e della Sezione Investigazioni scientifiche per chiarire se si sia trattato di un delitto oppure di una morte per cause naturali. In casa non sarebbero stati rilevati segni di effrazione ma sono state trovate tracce di sangue in vari punti e gli investigatori non escludono l'ipotesi dell'omicidio. Sul cadavere della donna è stata disposta anche l'autopsia.