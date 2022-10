Cadavere di un uomo rinvenuto sotto al Pontelungo | FOTO

Tragica mattinata sulle sponde del fiume Reno, alla periferia di Bologna, dove alle prime ore del giorno è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. Il corpo giaceva privo di vita sotto al Pontelungo .

Dalle prime affermazioni apprese sul posto, a fare la macabra scoperta sono stati alcuni operai al lavoro sulla adiacente via Emilia Ponente. Immediata la segnalazione poi alle forze dell'ordine, che sono intervenute sul luogo.

A metà mattinata le volanti della polizia sono ancora sul posto. Avviati gli accertamenti per far luce sulle cause del decesso. Potrebbe essersi trattato di un gesto volontario. Tuttavia al momento nessuna ipotesi è esclusa dagli investigatori.

Solo il mese scorso il cadavere di un artista di strada, noto in città, era stato restituito dal fiume Reno. Ad avvistarlo dei canoisti di passaggio in zona. In quel caso le forze dell'ordine non ebbero invece dubbi che si trattasse di un suicidio, viste anche le tracce lasciate dalla vittima presso il proprio domicilio

(Polizia stamane sotto al Pontelungo)