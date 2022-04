Cadavere nel Po: autorità diffondono immagini dei vestiti ritrovati

Sono state diffuse dai carabineri di Rovigo le immagini dei vestiti indossati dal cadavere di donna ritrovato a inizio mese sull'argine veneto del Po a Occhiobello, al confine con la provincia di Ferrara.

Le autorità stanno ancora cercando di identificare il corpo, che continua a non avere un nome. Negativi anche i test del Dna, comparati con i profili noti nelle banche dati. Insieme a una maglia azzurra con motivi ornamentali, sono stati trovati un paio di jeans e una vestaglia viola chiaro. L’appello a tutti è quindi di contattare i carabinieri per qualsiasi informazione concreta.

Lo stato del corpo, una donna di non più di 30 anni, al momento del ritrovamento ha fatto pensare a una data della morte recente, quasi sicuramente dovuta a un atto violento. Particolare macabro, la testa e le mani sono state asportate, non ritrovate. Il cadavere eè stato rinvenuto da un dipendente Aipo durante un pattugliameto in barca lungo l'argine del Po uin via Malcantone a Occhiobello.