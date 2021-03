Cadavere sul tetto del treno: la scoperta durante il lavaggio dei convogli

Potrebbe aver vagato in stazione a Bologna, così riferisce la Polfer, il ragazzo di 17 anni trovato sul tetto di un treno, durante il lavaggio del convoglio, a Surbo (LE).

Dalle prime ricostruzioni, sarebbe rimasto folgorato alle braccia dopo essere entrato in contatto con l'alimentazione elettrica del mezzo. In serata, si è risaliti all'identità. Si tratta di un ragazzo di 17 anni, di origine marocchina, residente a Piacenza. Si era allontanato da casa fin da gennaio. La famiglia aveva presentato una denuncia di scomparsa.

Il personale addetto alle pulizie si stava occupando della locomotrice del treno Intercity notte 755, rientrato da Milano e trasferito nello scalo di Surbo per una ordinaria manutezione. Gli addetti hanno scorto il corpo di un giovane ed è stata allertata immediatamente la Polizia ferroviaria. Senza alcuna ferita apparente sul corpo, gli indumenti intatti e persino la mascherina di protezione anti Covid.

Sul posto sono giunte anche la polizia scientifica e la squadra mobile, assieme al medico legale e al pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Il binario è stato nel frattempo raggiunto dai vigili del fuoco del comando provinciale: a questi ultimi è toccato il compito di prelevare la salma e affidarla al medico legale per l'ispezione esterna. È dall'accertamento clinico che sono emersi gli elementi riconducibili al motivo del decesso.

Le telecamere di sorveglianza installate nelle varie stazioni hanno registrato la presenza del ragazzo deceduto sin da Barletta, ma è probabile che si trovasse sulla parte superiore della locomotrice sin da prima. Tanto più che comunicazioni della Polfer indicano la presenza di un giovane con stesse fattezze già in questa notte presso la stazione di Bologna, così come ripreso sempre dalle telecamere. Il che è più che plausibile, dato che, come detto, il 17enne era residente a Piacenzae potrebbe aver vagato in tutto questo tempo in Emilia-Romagna. La salma del ragazzo, intanto, è stata trasferita presso la camera mortuaria dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, come disposto dall'autorità giudiziaria.