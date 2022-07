Cadavere di un giovane in via Larga, l'area passata al setaccio

L'allarme è arrivato questa mattina al 118 e si indaga sul ritrovamento dei carabinieri del comando provinciale di Bologna di un cadavere in uno stabile in disuso, un tempo adibito a uffici delle ferrovie.

La vittima, come conferma l'Arma, è presumibilmente di origine nordafricana, sarebbe stata colpita con arma da taglio, e potrebbe avere circa 25 anni. Le attività di indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna, sono ancora in corso per accertare l’identità dell’uomo e ricostruire le dinamiche che hanno portato alla sua morte, con molta probabilità a opera di terzi, quindi il reato ipotizzato sarebbe di omicidio.



L’intervento dei carabinieri è scaturito da una segnalazione del 118, che a sua volta aveva ricevuto una richiesta di intervento nelle prime ore di questa mattina.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bologna che stanno passando al setaccio l’area circostante allo stabile, compresa tra due binari, per raccogliere più elementi possibili utili alle indagini.