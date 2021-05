Si sporge per fare una foto e precipita per 50 metri: uomo ricoverato al Maggiore

Un uomo di 50 anni residente a Imola è finito in ospedale in codice di media gravità dopo una brutta caduta in Appennino, sulle colline di Castel d'Aiano. L'incidente oggi intorno alle 12:30 quando gli amici, con cui era andato a fare una passeggiata, hanno allertato il 118 per chiedere aiuto. L'uomo infatti, appena dopo la località Pianella, si è sporto dalla cengia che stavano percorrendo per fare alcune foto ma è precipitato per circa 50 metri, procurandosi diversi traumi.

Lasciata la macchina a Santa Maria di Labante, il gruppo aveva imboccato il sentiero Cai 158 cominciando a salire verso monte. Sul posto è arrivata l’ambulanza di Vergato, la Squadra del Soccorso Alpino e Speleologico del Corno alle Scale, l’Elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico e i Vigili del Fuoco, anche loro con l'elicottero.

La zona è caratterizzata da una fitta vegetazione e mentre i vigili del fuoco provvedevano a bonificare l’area delle operazioni, rendendola più sicura, la squadra territoriale del CNSAS, composta anche da un infermiere ha assistito il paziente, mentre altri tecnici hanno provveduto a fare spazio per consentire lo sbarco dell’equipaggio dell’elicottero con il verricello. Dopo valutazione da parte del medico il paziente è stato recuperato, sempre con il verricello, e trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.