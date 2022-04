Cade in un sentiero a Pianoro, in ospedale con l'elisoccorso

Va a fare una passeggiata con il marito e durante la discesa cade procurandosi un doloroso trauma alla gamba che non le ha più consentito di proseguire.

E’ successo ieri 14 aprile poco dopo le 16 ad una donna di 58 anni residente in provincia di Bologna sul sentiero CAI 817 nei pressi della frazione Botteghino di Zocca, comune di Pianoro. La Sala Operativa 118 invia sul posto l’ambulanza di Pianoro, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Rocca di Badolo i Vigili del Fuoco e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS.

Raggiunta dai soccorritori, alla donna le è stato immobilizzato l’arto dolorante. L’equipaggio dell’elicottero è stato sbarcato in hovering nelle immediate vicinanze. Dopo valutazione da parte del medico anestesista, alla paziente le è stata somministrata l’analgesia per il forte dolore e trasportata dal mezzo aereo all’ospedale maggiore di Bologna.