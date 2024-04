Cadono calcinacci da un palazzo, via San Vitale chiusa temporaneamente al traffico

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Via San Vitale chiusa al traffico e il palazzo ai civici 28 e 30 transennato. Lo hanno deciso la polizia locale e i vigili del fuoco dopo che dall'edificio storico si sono staccati dei calcinacci, probabilmente parte del conrnicione. L'intera facciata del palazzo di grandi dimensioni, all'angolo tra via San Vitale e via Benedetto XIV, già da tempo era coperta da reti di protezione per evitare crolli improvvisi, come quello di oggi. Una difficoltà in più per al viabilità cittadina, già messa alla prova dal cantiere della Garisenda.

Cosa succederà?

Al momento la strada - dove la viabilità è già limitata a causa del cantiere della Garisenda - resta chiusa alle auto, tranne quelle dei residenti. Limitato anche il passaggio pedonale. È in corso sopralluoghi dei vigili del fuoco per capire se l'intero edificio sia a rischio crollo o solo la facciata. Nelle prossime ore, però, la circolazione dovrebbe riprendere ma il palazzo - che ospita lo storico locale 'La buca delle campane' - potrebbe essere transennato.