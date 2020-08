Calderara di Reno, boati e sirene nella notte: a fuoco sei camioncini in un parcheggio

In tanti la scorsa notte intorno a mezzanotte e dieci hanno sentito delle esplosioni e poi le sirene di Vigili del Fuoco e Carabinieri: fumo e fiamme in un parcheggio di via Garibaldi a Calderara di Reno dove sei furgoncini con il logo dell'azienda di arredamento Mondo Convenienza stavano andando a fuoco.

Come spiegano dall'Arma uno dei mezzi è andato completamente distrutto dalle fiamme e gli altri cinque portano i segni del rogo divampato probabilmente proprio dal furgoncino più malmesso: i Carabinieri e i Vigili del fuoco intervenuti non hanno trovato tracce di innesco, dunque al momento non è possibile ricondurre al dolo l'evento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In ogni caso, data la portata dell'incendio i Carabinieri della compagnia di Borgo Panigale stanno effettuando opportuni approfondimenti.