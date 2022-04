Rifiuti, a Calderara le telecamere scovano 63 infrazioni in 20 giorni

Nei primi 20 giorni di attività, le nuove telecamere installate nel territorio di Calderara di Reno "hanno ripreso 63 infrazioni ambientali, oltre tre al giorno". Si tratta, spiega il Comune bolognese, di "deposito di rifiuti ingombranti per strada o sui marciapiedi, per lo più in orari notturni ma non solo, di sacchi di spazzatura lasciati lontano dai contenitori o nei cassonetti sbagliati, di bancali di legno trasportati e abbandonati per strada con l'aiuto di un muletto".

Per questo il sindaco Giampiero Falzone ha deciso non solo di fornire i numeri delle operazioni avviate con l'aiuto degli 'occhi elettronici', ma anche di "pubblicare alcuni filmati sulla sua pagina Facebook, dove sono quindi visibili, senza ovviamente che si possa risalire all'identità degli interessati, 10 infrazioni, tutte già sul tavolo della Polizia locale".

A queste infrazioni si aggiungono poi quelle emerse a seguito delle ispezioni delle Guardie ambientali (Cgam) e degli accertatori Geovest. In totale, in un mese il territorio di Calderara ha fatto registrare "oltre 100 infrazioni ambientali", e sul punto Falzone rileva che "la modalità di conferimento dei rifiuti può essere di gradimento o meno, si può migliorare e ci stiamo lavorando, ma ciò che si vede nel filmato non c'entra con questo, perché una ditta che scarica rifiuti sul marciapiedi col muletto, che peraltro in strada non può andare, chi butta una lavatrice attrezzato di carrello potendola portare in discarica, quattro persone di una società che scendono dalla macchina e abbandonano di tutto sono solo incivili. Avevamo detto tolleranza zero e tolleranza zero è e sarà".

Il primo cittadino ha poi condiviso, a due mesi dall'entrata in vigore della tariffazione puntuale, i nuovi dati sulla raccolta. A febbraio "la percentuale di differenziata è salita all'83,37%, rispetto al 76,05% dello stesso periodo del 2021, e le tonnellate di rifiuto indifferenziato registrate a febbraio ìsono pari a 183,78, contro le 316,91 di febbraio 2021".

Questi numeri, commenta Falzone, "ci dicono che siamo sulla strada giusta ed è sicuramente merito della maggioranza dei cittadini, che ringrazio perché ci sono e perché rispettano le regole. Miglioreremo sempre di più il servizio e continueremo a perseguire gli incivili, ma chiedo a tutti di pensare, quando teniamo un comportamento, al rispetto dell'ambiente e di chi ci è vicino e al futuro dei nostri piccoli cittadini". (Dire)