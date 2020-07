Sciopero con picchetto nella notte a Calderara, coda interminabile di camion | VIDEO

E' andato avanti per tutta la notte e sta proseguendo anche in queste ore uno sciopero con picchetto davanti i cancelli della logistica Palletways di Calderara di Reno. La protesta, che in tutto anima una ottantina di persone, ha in rappresentanza un gruppo di facchini che stanno bloccando l'accesso dei camion al sito logistico di via Pradazzo.

Il blocco, iniziato nella serata di ieri, è organizzato dal sindacato Sicobas, che motiva la mobilitazione in risposta alla posizione di due lavoratori interni allo stabilimento. La fila di camion è rimasta anche stamattina, con disagi al traffico locale.