Calderara, l'annuncio del sindaco: "Buona notizia, ieri zero contagi"

"Non succedeva da tempo e spero sia veramente e finalmente l'inizio di una discesa definitiva perché tutti non ne possiamo più". Con queste parole il sindaco di Calderara di Reno, Giampiero Falzone, annuncia Il raggiungimento degli zero contagi all'interno del comune della cintura bolognese.

Un numero piccolo, temporaneo e circoscritto, a che simbolicamente restituisce un filo di speranza di uscire dalle restrizioni anti-Covid che, in varie forme, perdurano ormai dall'autunno scorso. A Calderara, dall'inizio della pandemia, si sono verificati 1110 contagi, 27 decessi, 972 guarigioni, mentre in 111 sono ancora in cura dalla malattia in corso.