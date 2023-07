Caldo e accessi al Pronto soccorso, niente allarmismi: "Un decina di pazienti in più al giorno" | VIDEO

"Siamo ritornati ormai ai livelli pre-covid e le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare le ore più calde, idratarsi bene e fare attenzione all'alimentazione".

Così Alessio Bertini, direttore del Pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'ospedale Maggiore: "La percentuale degli accessi degli anziani è più o meno è la stessa rispetto agli altri anni" anche se "è sempre molto alta, in questo Pronto soccorso il 30% degli accessi è rappresentato da persone che hanno più di 75 anni quindi gli anziani sono sempre una fetta importante, ma non mi sembra che in questi dieci giorni ci sia stata una variazione rispetto allo standard".

Rispetto all’anno scorso il periodo caldo "forse è stato più prolungato - continua Bertini - quest'anno abbiamo avuto alcuni giorni estremamente caldi". Talvolta si tratta di malori in qualche modo correlabili alla stagione calda, ma spesso non hanno bisogno nemmeno di ospedalizzazione ", spiega il direttore.

Recarsi al Pronto soccorso èuà essere una decisione "saggia" ma sta ai medici decidere "c'è invece tutto il tema della cronicità", persone che si trovano a fare file lunghissime, ma che hanno problemi già noti e quindi "potrebbero trovare delle alternative" al PS.

Riforma del Pronto soccorso

La delibera sulla riforma potrebbe essere approvata lunedì dalla Giunta regionale. Prevede il rafforzamento del 118 – con investimento sui mezzi e con il medico presente nelle centrali 24 ore su 24 - e l’alleggerimento dei Pronto soccorso grazie alla nascita dei Cau, i centri di assistenza e urgenza, che si occuperanno dei casi meno gravi. Le prime strutture dovrebbero prendere il via entro settembre.

Bologna, dove era stata annunciata una partenza anticipata della riforma rispetto ai tempi della delibera regionale, ha già avviato a metà aprile la sperimentazione ad esempio del medico nella centrale del 118, che entro agosto dovrebbe diventare H24. Due delle strutture che si starebbero valutando per la creazione dei Cau sono la Casa di Comunità al Navile.