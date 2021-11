Carlo Lucarelli racconta le "storie" dei carabinieri: ecco il calendario 2022| VIDEO

Tradotto in 9 lingue, sardo compreso, è stato presentato questa mattina al comando di via dei Bersaglieri

Filo conduttore del Calendario 2022 dell'Arma è il Regolamento del 1963, il testo al quale ogni militare dell'Arma fa riferimento. C'è anche tanta Emilia-Romagna e Bologna, infatti i testi sono stati scritti da Carlo Lucarelli, mentre le tavole sono del maestro Sandro Chia, esponente di primo piano della transavanguardia.

Prendendo spunto dai fatti di cronaca, Lucarelli mette insieme realtà e carica narrativa, dal sequestro del bus a San Donato a Milanese, agli interventi dei Forestali al supporto alle fasce più fragili, come anziani e disabili. Il Calendario 2022, tradotto in 9 lingue, sardo compreso, è stato presentato questa mattina al comando di via dei Bersaglieri, in contemporanea in tutta Italia, alla presenza del generale Davide Angrisani e dei militari dell'Arma bolognese.

"Possiamo dire che il calendario di quest'anno ha inevitabilmente un richiamo etico importante - ha detto Rodolfo Santovito, comandante provinciale dell'Arma - sul rapporto con la società e i cittadini si fonda la cifra distintiva della nostra amministrazione".