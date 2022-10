Calendario Carabinieri 2023, protagonista la tutela dell'ambiente: "In Europa la forza di polizia più consistente" | VIDEO

Mario Tozzi hanno raccontato le storie e l'agenzia Armando Testa ha curato le immagini. Due firme prestigiose per ribadire l'impegno dell’Arma a difesa del territorio

"Un forte impegno per l'ambiente dell'Arma dei Carabinieri", ribadito anche in occasione della presentazione del tradizionale calendario, oggi, 28 ottobre, in tutta Italia.

Il Calendario dell’Arma, pubblicato per la prima volta nel 1928, con un’unica interruzione durante la seconda guerra mondiale, da anni ha un tiratura che supera il milione di copie.

"Nella prima edizione del nostro regolamento generale, i carabinieri venivano chiamati a tutelare l'ambiente, impegno che si è notevolmente rafforzato con l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nel 2017" ha dichiarato il colonnello Rodolfo Santovito, comandante provinciale. La scelta del tema di quest'anno è "un impegno che porta oggi l'Arma a essere in Europa la forza di polizia con una componente ambientale più consistente".

Il geologo Mario Tozzi ha curato le storie legate alla tutela del paesaggio e della fauna, mentre la famosa Agenzia Armando Testi che è riuscita a "fondere" i temi ambientale con divise, giubbe, spalline e bandoliere.