F1, Coppa Davis e tanto altro: il calendario dei grandi eventi sportivi del 2023

Sarà un grande anno di sport per Bologna e per l’intera Emilia-Romagna. Confermati, infatti, i grandi appuntamenti come la Formula 1, la Moto GP e la Coppa Davis. Ma non solo: grande spazio sarà dato agli sport paralimpici e alle discipline meno diffuse. Il programma della regione, in continuo aggiornamento, è fitto di eventi: un impegno deciso della Regione che, in accordo con le Federazioni sportive nazionali, continua ad investire moltissimo nello sport. Ma non senza criterio: secondo i parametri della Regione, ad ogni euro investito equivale un indotto di dieci euro.

Il calendario degli eventi

Sono già un centinaio gli eventi in programma, ma il calendario già fitto è in continua evoluzione. Alle più canoniche pallacanestro, calcio, ciclismo, atletica, pallavolo, tennis, rugby, baseball, motociclismo e automobilismo, si uniscono nuovi sport e nuove manifestazioni come lo “scacchipugilato”: una disciplina che mescola la boxe e gli scacchi e che si gioca su undici round, alternando le due discipline. I Mondiali di scacchipugilato si giocheranno dal 28 ottobre al 2 novembre a Riccione e a loro si aggiungono i Mondiali di canottaggio Dragon Boats di Ravenna e gli Europei di volo a vela acrobatico a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena.

Calendario completo grandi eventi sportivi 2023 a Bologna e in Emilia Romagna

I grandi eventi

I grandi eventi che coinvolgono Bologna e l’Emilia-Romagna sono, come detto, confermati: la Formula 1 il 21 maggio a Imola, le prove del Mondiale di Superbike Emilia-Romagna dal 2 al 4 giugno a Misano, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di Moto GP dall’8 al 10 settembre. Ci sarà poi la Coppa Davis a Bologna dall’11 al 17 settembre, il Giro d’Italia maschile che passerà per Savignano sul Rubicone, a Cesena e a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Infine, ci sarà la gara inaugurale degli Europei maschili di pallavolo all’Unipol Arena di Casalecchio oltre al triathlon con l’Ironman Emilia-Romagna a Cervia il 16 settembre.

Riguardo allo sport femminile, il 2023 si preannuncia un grande anno di sport per l’Emilia-Romagna, a partire dal grande progetto “Emilia-Romagna casa della Nazionale femminile di rugby” con lo stadio Lanfranchi di Parma che farà da cornice tra marzo e aprile alle partite del torneo Sei Nazioni femminile: Italia-Francia, Italia-Irlanda, Italia-Galles.

Sempre Parma ospiterà ad ottobre un torneo femminile ATP 250 di tennis, mentre sarà ancora l’Emilia-Romagna, in una località in fase di definizione, ad accogliere il ritiro della squadra di calcio femminile del Bayern Monaco.

Sport paralimpico

Si chiamano Play the Games e sono un appuntamento con varie discipline paralimpiche promosso dall’organizzazione Special Olympics, in programma a Salsomaggiore Terme (PR) dal 10 al 16 aprile. Il proseguimento di un impegno da parte della Regione che vedrà nascere prossimamente a Castelnuovo Monti, nel cuore dell'Appennino reggiano, il nuovo Centro federale della Federazione Italiana Sport Sordi (FSSI).

A Modena, in ottobre, i Campionati italiani promossi dalla Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali. Passando per i due appuntamenti di Obiettivo Tricolore, la staffetta per atleti paralimpici nata da un’idea di Alex Zanardi che quest’anno collegherà l’Italia e la Francia passando il 15 e il 16 settembre tra Reggio Emilia e Parma.

Le maratone e le Gran fondo di ciclismo

Nel 2023, l’Emilia-Romagna si consacra terra delle Gran fondo di ciclismo. Un vero e proprio brand che associa sport e turismo e di cui la Regione curerà la promozione, forte di ben 12 appuntamenti, soprattutto primaverili, dalla Nove Colli di Cesenatico, alla Gran Fondo del Sale di Cervia, al Gran Fondo del Po Ferrara, alla Dieci Colli di Bologna, alla Gran Fondo Pantani, alla Gran Fondo Matildica di Reggio Emilia, tappa UCI World Series.

Il 2023 vede anche la conferma delle quattro maratone emiliano-romagnole: Rimini Marathon (26 marzo), Parma Marathon (15 ottobre), Maratona di Ravenna (12 novembre) Maratona Reggio Emilia (10 dicembre), sotto l’egida del marchio “Emilia-Romagna Maratone”.

Bonaccini: “Rilanciamo il nostro impegno per lo sport”

“Dopo la firma dell’accordo per la Grande Partenza del Tour de France nel 2024, oggi confermiamo e rilanciamo il nostro impegno per lo sport. I fatti ci stanno dando ragione e la reputazione dell’Emilia-Romagna come regione in grado di ospitare e organizzare importanti manifestazioni è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione. Consapevoli che lo sport è anche una grande opportunità di valorizzazione del territorio con importanti ricadute sul piano turistico ed economico – ha detto Stefano Bonaccini -. Ma non dimentichiamo il valore educativo e sociale dello sport e l’importanza generale che riveste per le nostre comunità. Per i nostri ragazzi in particolare che devono avere tutti la possibilità di praticare un’attività motoria. Lo spazio che in questo calendario abbiamo riservato allo sport paralimpico va in questa direzione, così come l’impegno che stiamo portando avanti per la riqualificazione della rete di impianti sportivi”.

“Questo cartellone conferma l’attenzione della Regione per tutte le discipline, più e meno diffuse, rafforza l’impegno per quelle paralimpiche e per lo sport femminile– ha aggiunto Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione e coordinatore delle politiche in materia di sport-. Tra le novità di quest’anno l’accordo triennale con la Federazione Italiana Rugby e con il Gruppo sportivo dell’Arma dei Carabinieri. Due intese che ci permetteranno di rafforzare la nostra capacità di programmare eventi sul territorio”.