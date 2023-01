Vigili del fuoco, si insedia il nuovo comandante: "Non solo emergenze, presto servizi digitali a cittadini e imprese" | VIDEO

"Non solo nell'emergenza, ma in questo territorio farò il possibile per digitalizzare e rendere accessibile al cittadino e all'ìimpresa tutto quello che concerne la pubblica amministrazione in fatto di prevenzione e normazione antincendio, e non solo". Con queste parole il nuovo comandante provinciale Calogero Turturici si è presentato stamane alla stampa, nell'aula magna del comando provinciale di via Ferrarese. Turturici succede a Natalia Restuccia, destinata dallo scorso dicembre alla direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna.

Ingegnere elettronico, 58 anni, una vocazione su digitale e pubblica amministraizone Turturici ha alle spalle un lungo curriculum, fatto anche della dolorosa e provante esperienza come comendante provinciale a Bergamo nei primi mesi di pandemia. "Abbiamo avuto all'improvviso a che fare con qualcosa di sconosciuto -ricorda Turturici- quindi in quell'occasioen, in pochissimo tempo, abbiamo dovuto leteralmente inventare nuove procedure oprative che ci permettessero di operare in sicurezza. Considerando che abbiamo avuto zero morti in quel frangente tra le nostre fila, direi che ce l'abbiamo fatta. Ma quell'esperienza per me è stata straoridnaria, in tutti i sensi".