Inscenano un furto, poi chiamano la polizia: "Il commesso ha rubato 50 euro". Tre denunce

Inscenano un furto e chiamano la polizia: "Il commesso ha rubato 50 euro", ma in realtà sono loro stesse a nascondere la banconota nel tentativo di spendere meno soldi per gli acquisti.

È la scena in cui ieri pomeriggio si è ritrovato un negoziante di via Indipendenza quando, al momento di pagare 95 euro di merce, tre donne colombiane di 52, 28 e 22 anni hanno messo sul bancone due banconote da 50 euro per poi farne sparire una.

Approfittando di un attimo di distrazione del commesso, una di loro si è infatti ripresa una banconota per poi accusare il dipendente del negozio. Gli agenti arrivati in negozio hanno però visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ricostruito i fatti. Così le tre donne sono state denunciate per tentata truffa e calunnia.