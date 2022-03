Pugno duro del Questore, imposto stop a un altro locale in zona U

Pugno duro del Questore di Bologna Isabella Fusiello sui locali delle zona della movida, soprattutto nel segno del contrasto della vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori.

Così arriva un altro stop. L'ennesimo in questi mesi ad un esercizio della zona U. Questa volta è finito nel mirino “La Cambusa” di via Petroni. Al locale è stata imposta la sospensione di tutte le autorizzazioni relative al pubblico esercizio per quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento (ovvero ieri, 30 marzo 2022).

I motivi dietro lo stop imposto dal Questore

Il provvedimento che si fonda su un intervento della Polizia Locale di Bologna, Reparto di Polizia Commerciale, dello scorso 26 marzo, nell’ambito di un servizio di prevenzione, finalizzato a contrastare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori.

Da quanto si apprende, controllando l’esercizio gli agenti avrebbero accertato che dei minori stavano consumando alcuni cocktail presso il bancone del locale. Immediata la risposta della Questura che, nella giornata di ieri, "al fine di garantire la tutela e la sicurezza dei minori e dei cittadini, ha disposto la sospensione delle autorizzazioni di vendita e somministrazione di alimenti e bevande presso l’esercizio commerciale per la durata di 15 giorni".

Il provvedimento è stato notificato ieri da personale della Divisione di Polizia Amministrative e Sociale congiuntamente a personale della Polizia Locale.

Alcol, malamovida e norme covid. Diversi gli esercizi nel mirino

I controlli straordinari disposti nelle zone della cosiddetta "movida", anche legati alle norme anti-covid, hanno portato a diversi provvedimenti della questura. Solo guardando all'ultimo mese, il 16 marzo alcuni 16enni erano stati pizzicati a bere alcolici (VIDEO ) in un altro bar di via Petroni. Anche in quel caso l'esercizio era stato fermato temporaneamente. Si aggiunge ai vari esercizi multati per violazioni diverse, nel centro cittadino.

Il mese precedente, febbraio, a tirare giù le serrande era stato un negozio di alimentari in Piazza VIII agosto, dopo che il titolare aveva venduto super alcolici ad alcuni 16enni e uno di loro aveva accusato un malore, finendo in coma etilico al Sant'Orsola. Chiusi negli stessi giorni anche un negozio di vicinato in Pratello perché aperto oltre l'orario di chiusura e un circolo in via Capo di Lucca per il quale è stato già disposto lo stop per cinque giorni per assembramenti.

Il questore, a gennaio, aveva messo i sigilli a un club privato di via Mattei, dove si stava tenendo una festa "camuffata" da stage di ballo, e ancora a due pizzerie, in via Corticella e via Ferrarese, a un bar di Pieve di Cento, frequentati da spacciatori e a un B&B di via Boldrini per non aver controllato la certificazione verde covid.