Canzoni, via vai di fan e gli affetti più cari. Anche Emma in Certosa per l'addio a Michele Merlo

Bologna saluta per l'ultima volta Michele Merlo, l'ex cantante di Amici volato via troppo in fretta, a seguito di una emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. Oggi in certosa a Bologna è stata aperta la camera ardente, alla quale hanno presenziato, oltre ai genitori dell'artista, anche tanti amici e fan. Presente anche la cantante Emma Marrone, assai legata a 'Mike Bird', che davanti ai cronisti ha scelto il silenzio,

E' il giorno del cordoglio, delle lacrime. Ma anche dell'affatto. In tanti arrivano anche solo per portare un fiore al 28enne vicentino, che si trovava a Bologna quando ha accusato il malore. 'Aquilone' e altri brani di Merlo riecheggiano in diffusione in Certosa.

I funerali si terranno venerdì a Rosà (Vicenza), paese d'origine di Merlo.

(FOTO ANSA, EMMA ALLA CERTOSA PER MERLO)