Aperta la camera ardente di Sinisa Mihajlovic: famiglia e amici raccolti. Domani i funerali

Tutti raccolti intorno a Sinisa Mihajlovic: la camera ardente dell'ex calciatore e allenatore del Bologna è stata aperta oggi, domenica 18 dicembre 2022, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. Con lui la famiglia al completo e ante tutti gli amici e colleghi. Già dalle 10, orario di apertura al pubblico, in tantissimi erano pronti per omaggiare con la propria presenza l'ex mister rossoblù, considerato un esempio di valore e coraggio soprattutto per come ha saputo affrontare la sua malattia, la leucemia mieloide acuta. E stasera a Bologna c'è una veglia per lui alla Basilica di Santo Stefano. Ad accompagnare il feretro i figli e la moglie Arianna Rapaccioni. Dalla ieri sui loro social si leggono i messaggi d'amore nei confronti del padre e del marito: "Amore te l'ho promesso... - le parole di Arianna - Mi prenderò io cura di loro non preoccuparti. Il nostro capolavoro più grande! Non smetteremo mai di amarti". I funerali si svolgeranno domani alle ore 11.00 presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Piazza Esedra.

Centinaia di persone in fila già da prima dell'apertura della camera ardente: "È un combattente, lo è stato dal primo giorno all'ultimo - ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato, arrivando in Comune. Sul feretro deposte anche delle sciarpe del Bologna. Presente anche Luciano Spalletti, tecnico del Napoli.

Moglie e figlie: foto e messaggi per il marito e il papà

"Un grande uomo e un grande lottatore", le poche parole pronunciate da uno dei ragazzi. Sui social i messaggi d'amore della famiglia. "Quando non sari più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte", ha scritto la moglie Arianna, che ha poi affidato a numerose storie instagram l'affetto ricevuto da amici e follower. "E' dura papà, è dura. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio", le parole della figlia Virginia, che poi aggiunge "Ti amo papà, per sempre. Te lo griderò ogni giorno convinta che il mio grido ariverà fin lì". Una dichiarazione che assomiglia a quella della sorella Viktorija: "Ti amo con tutto il cuore papà, anima pura, rara, orgoglio della mia vita, mio eroe, mio grande amore. Ovunque tu sia io so amare fino a lì"

Sinisa Mihajlovic, le immagini che rimarranno nel cuore:

Mihajlovic cittadino onorario di Bologna: le sue parole alla città | VIDEO

L'annuncio shock di Sinisa sulla ricomparsa della malattia | VIDEO

La sorpresa del Bologna a Sinisa in ospedale | VIDEO

Per Sinisa tifo compatto. Vox dal Dall'Ara | VIDEO

Mihajlovic, video alla squadra dalla camera dell'ospedale | VIDEO

Mihajlovic nonno, tutta la sua emozione | VIDEO

VIDEO| Mihajlovich sui maxi-schermi del Dall'Ara: "Mi dispiace non esserci"

Amarcord. Ecco il primo allenamento di Mihajlovi? - VIDEO