No al cane guida in casa per la ragazza non vedente. "La città sta reagendo, mi ha chiamato anche il ministro"

Dopo la denuncia pubblica, la città si mobilita. Il telefono di Camilla Di Pace, 31 anni, non vedente, laureata al Dams e originaria di Latina, oggi non ha smesso di squillare. Da maggio arriverà a farle compagnia un cane guida, presenza fondamentale per la sua mobilità. E così nei giorni scorsi, anche in vista del rinnovo del contratto di locazione, ha avvisato i proprietari di casa della novità. Ma non c’è stato verso, come ha raccontato al Resto del Carlino, gli animali nell’appartamento non possono starci, è stata la risposta, senza eccezioni. “Mi hanno scritto un paio di persone che vivono fuori Bologna per offrirmi un affitto, e mi hanno proposto di risentirci nei prossimi giorni. Altri contatti sono arrivati a persone di mia conoscenza, li chiamerò il prima possibile”.

Si sono attivate anche le istituzioni?

“Sì, mi ha chiamato il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, mi ha espresso la sua solidarietà, e ci ha tenuto a dirmi che sta lavorando in prima persona affinché questi episodi non avvengano più. Mi ha anche invitato al Ministero, appena avrò il cane. E per il Comune invece mi ha contattata la vice sindaca Emily Clancy. I proprietari invece non si sono fatti vivi”.

Perché la sua richiesta è stata rifiutata?

“Il mio contratto scade a settembre e volevo rinnovarlo, ma a maggio è in arrivo il cane e quindi volevo metterli al corrente della situazione. Il motivo del loro no è dato dal fatto che il contratto non prevede la presenza di animali in casa, ma questo è un cane da assistenza, non da compagnia, è diverso. Ma non c'è stato verso, non hanno voluto cambiare idea”.

Si è già messa alla ricerca di una nuova casa?

“Si ma non è andata bene, anzi, in diversi mi hanno detto che non affittano a persone con animali, nonostante avessi spiegato la mia situazione. Alcuni mi hanno detto 'rossi, gialli, neri, per noi siete tutti uguali, noi non facciamo distinzioni'”.

In casa i suoi coinquilini come l’hanno presa?

“È un appartamento grande, siamo in sei, alcuni fanno l’Erasmus. Una mia coinquilina non vedeva l’ora che arrivasse il cane, ci è rimasta male anche lei per la risposta che ho ricevuto”.

Ora cosa farà?

“Non lo so, vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Chiamerò le persone che si sono proposte e vedremo se sarà possibile trovare una soluzione alternativa. Se andrò via non sarà per questa vicenda. La città ha reagito e il mio amore per Bologna di certo non termina qui”.