Camilla segnalata a Bellaria: "E' in grave pericolo"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Camilla è stata segnalata a Bellaria con un gruppo di adulti". L'aggiornamento arriva dall'avvocata Barbara Iannuccelli dell'associazione Penelope, che si occupa di dare sostegno ai familiari delle persone scomparse.

Camilla Suozzi manca da casa da sabato, 22 giugno: si è allontanata da Pianoro, dove abita con i genitori. Domenica, 23 giugno, alcune persone hanno detto di averla vista in zona universitaria a Bologna, martedì in zona via de’ Carracci, vicino alla stazione.

"La situazione è molto pericolosa - spiega Iannuccelli sui social - perché lei ha solo 14 anni e non può esprimere un valido consenso a stare fuori casa - inoltre - chi la aiuta risponde del reato di sottrazione di minori. Fateci ritrovare Camilla - conclude - chiamate il 113. È in grande pericolo!"

L'ultimo avvistamento la dava su un autobus a Rimini in buone condizioni.