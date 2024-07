La 14enne Camilla è tornata a Bologna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Continua a mancare da casa Camilla Suozzi, la 14enne scomparsa una decina di giorni fa da Pianoro, in provincia di Bologna. La ragazza è stata avvistata a Rimini domenica, dove sono andati i genitori per approfondire le ricerche. Nei primi giorni di assenza sembra sia stata ospite da degli amici, ma dopo alcuni giorni Camilla si sarebbe spostata ancora. Ieri mattina, 1 luglio, Camilla è stata vista a Bellaria, in compagnia di un gruppo di adulti. A segnalarlo è stata l'avvocata Barbara Iannuccelli dell'associazione Penelope, che si occupa di dare sostegno ai familiari delle persone scomparse.

Durante la trasmissione televisiva Pomeriggio 5 di oggi, 2 luglio, i genitori della ragazza, in collegamento da Rimini, hanno rivolto un appello a Camilla e a chiunque la sia aiutando nella permanenza fuori da casa. In una pausa pubblicitaria della trasmissione, i genitori della ragazza hanno ricevuto una telefonata anonima proprio da parte della figlia, che ha riferito di non essere più a Rimini ribadendo la sua intenzione di non fare ritorno a casa. Secondo i genitori, la ragazza al momento della chiamata sembrava essere in treno. “Veramente incredibile, ci ha detto che sta bene. Non credo abbia visto la trasmissione, però subito dopo l’appello ci ha chiamati con un numero privato – ha raccontato la mamma di Camilla in collegamento con Pomeriggio 5 –. Sembra sia lontana da Rimini, era in treno. È con qualcuno, ma non ha voluto dire con chi è. Non ci ha detto nulla. È stata vaga, ma ha parlato di questo ragazzo” ha concluso la madre. “Adesso lei è con questo ragazzo, sarà maggiorenne. Lei ha detto di essere innamorata e di voler stare con lui” ha raccontato il padre.

La ragazza minorenne, ai genitori, ha inoltre riferito di essere su un treno in direzione Venezia. Per questo motivo è stata allertata la polizia ferroviaria, ma al momento non si hanno novità sul suo effettivo arrivo in Laguna.

Aggiornamento ore 21.10

La questura di Bologna ha informato gli organi di stampa del fatto che Camilla Suozzi è tornata volontariamente a Bologna. La 14enne è stata intercettata dalla polfer.