Camion in avaria sulla A1: traffico bloccato verso Bologna

Traffico in tilt sulla autostrada A1 Milano - Napoli per un camion in avaria. Tra Firenze nord ed il bivio per la A1 Direttissima verso Bologna, sono già 8 i chilometri di coda in aumento.

Il blocco ha inizio dal km 267+400. Il traffico defluisce su due corsie. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

(Foto da video Autostrade)