Camion a fuoco sull'autostrada: traffico bloccato in A1

Un camion, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco sull'autostrada A1 Milano-Napoli e, tra il bivio con la A1 Direttissima o e Sasso Marconi, si registrano 10 chilometri di coda in direzione di Bologna.

Come rende noto Autostrade, il mezzo pesante si è incendiato all'altezza del km 215.

Il traffico è in tilt sulla A1 Direttissima a partire da Badia. Code di 4 chilometri anche sulla A1 Panoramica. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso.