Camion prende fuoco sull'autostrada: code e traffico bloccato sulla A13

5 km di coda in aumento sull'autostrada A13, tra Bologna Interporto e Altedo a causa di un mezzo pesante che itorno alle 14.30 di oggi, 6 giugno, ha preso fuoco all' altezza del km 14. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Il traffico defluisce sulla corsia di sorpasso. In alternativa si consiglia di uscire a Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada ad Altedo. Sul luogo dell'evento è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Entrata consigliata verso Padova: Altedo. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Bologna Interporto.

(Foto archivio)