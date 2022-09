Camionista guida ma risulta a riposo: scoperto il "trucco"

Attivato e disattivato con un telecomando per sfuggire ai controlli sui tempi di guida dei conducenti di mezzi pesanti. E' il "trucco" scoperto dalla Polizia locale di Bologna che ha fatto scattare il sequestro amministrativo delle strumentazioni elettroniche e naturalmente la sanzione, oltre alla sospensione della patente di guida.

Il sofisticato congegno è stato trovato all’interno della cabina di guida del mezzo: si tratta di un sensore che modifica i tempi di guida che i conducenti devono necessariamente rispettare, ovvero ogni 9 ore e con pausa di 45 minuti ogni 4 ore e mezza al volante.

Il sensore è stato rinvenuto dal reparto Sicurezza Stradale della Polizia Locale dopo aver riscontrato la manipolazione del cronotachigrafo, il sistema installato su camion e bus, che registra i tempi di guida e di riposo, mentre il conducente risultava a riposo nonostante fosse alla guida del mezzo.

Per individuare il dispositivo, é stato necessario condurre il veicolo in un’officina autorizzata dove, nel vano sopra il posto di guida, era stata installata la strumentazione che interveniva sul sensore che monitora la circolazione del mezzo pesante, alterando di fatto l’acquisizione dei dati.

Incredibile innalzamento di "cronotachigrafi taroccati, la merce va consegnata in orario quindi si assiste anche un imbarbarimento delle condizioni di lavoro, la stanchezza e il non riposo si sentono e procurano danni, influiscono anche sulla frenata causando un gran numero di tamponamenti (+48% da giugno 2022), ad esempio stare in fila indiana fa calare l'attenzione", aveva detto Mauro Sorbi, presidente dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale, a Bologna Today.