Camion a zigzag sulla tangenziale: il conducente è ubriaco e non si ferma all'alt

Sfilza di denunce e sanzioni per il conducente di un mezzo pesante fermato nella serata di ieri dalla polizia stradale che stava zigzagando lungo la tangenziale, all’altezza di Arcoveggio in direzione Nord.

L’uomo, 45enne straniero, dipendente di una ditta di autotrasporti di Valsamoggia, in un primo momento non si è fermato all’alt intimato dalla pattuglia della Sottosezione autostradale di Bologna sud, quando è stato costretto ad arrestare la marcia, gli agenti hanno verificato che era visibilmente ubriaco.

Ubriaco e senza riposo

La conferma è arrivata dall’etilometro che ha rilevato un tasso di 2,83 g/l, un valore in grado di compromettere le capacità di controllo, fino allo stordimento. Inoltre, il codice della strada proibisce in assoluto l’assunzione di alcol a determinate categorie di conducenti, camionisti compresi.

Esaminando il cronotachigrafo, che registra velocità del mezzo e tempi di guida e riposo del conducente, i poliziotti hanno anche scoperto che aveva saltato i riposi obbligatori.

Al 45enne sono state contestate violazioni al Codice della Strada per più mille euro di multa, con decurtazione di 20 punti

dalla patente. E' stato inoltre denunciato per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente.

Cosa dice la legge

L'articolo 186 bis del Codice della Strada è particolarmente severo, a giusta ragione, verso alcune categorie di autisti. Oltre che per i neopatentati, tolleranza zero per chi lo fa di professione, quindi tassisti, camionisti e conducenti di bus.

L'ISS - Istituto Superiore Sanità ha redatto una tabella per gli effetti a seconda dei livelli alcolemici, distinguendo i sintomi tra donne e uomini, in considerazione anche del peso corporeo.

E' quindi vietato dal Codice guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose.

Controlli rafforzati su bus e mezzi pesanti

Controlli mirati su bis e camion. Si tratta dell'operazione di sicurezza stradale "Truck and Bus", organizzata dalla Roadpol (il network di cooperazione delle Polizie Stradali.