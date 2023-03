Sorpasso a tutta velocità, camionista ubriaco si "imbatte" nella Polstrada

Acceleratore pigiato e sorpassi azzardati, nonostante i divieti vigenti per i mezzi pesanti, ma la Polizia Strada era in allerta. Così è finito nei guai un camionista fermato sulla A13, tra Ferrara Sud e Altedo. Una pattuglia ha intercettato l'autoarticolato mentre sfrecciava a tutta velocità sulla corsia di sorpasso, superando una lunga fila di mezzi pesanti, nonostante il divieto di sorpasso per i mezzi superiori alle 12 tonnellate di peso.

Gli agenti lo hanno fatto uscire al casello di Altedo per contestare le infrazioni al codice della strada, ma durante gli accertamenti l’autista, nonostante fossero le 2 del pomeriggio, risultava visibilmente sotto l’effetto di bevande alcoliche.

Si tratta di un cittadino straniero di circa quarant’anni che è stato sottoposto immediatamente agli accertamenti con l’etilometro il cui esito confermava la presenza di 1,65 g/l di alcool nel sangue alla prima prova e di 1,48 alla

seconda.

E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, nonché sanzionato per un totale di circa 328 euro per il sorpasso nel tratto vietato con il conseguente ritiro della patente di guida per 12 mesi.

A fine febbraio, un 22enne in stato di ebbrezza è stato arrestato dai Carabinieri dopo un incidente a Baricella. Una grossa auto si è prima schiantata contro un cancello privato, per poi ribaltarsi su un fianco in mezzo alla carreggiata.