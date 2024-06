Cammello scappa a Camugnano e finisce in un fosso, i pompieri lo salvano

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un salvataggio diverso dal solito per i vigili del fuoco di Monzuno e Castiglione dei Pepoli, che ieri, 21 giugno, hanno soccorso un cammello a Camugnano. L’animale, come scrive Il Resto del Carlino, fa parte di una fattoria didattica della zona, da cui si era allontanato. Mentre era impegnato nel suo giro, il cammello si è incastrato in un fosso, da cui non riusciva più ad uscire. Da qui si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno imbragato e tirato fuori dal fosso. Infine, il cammello è stato ripotato alla fattoria.