QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una camminata silenziona che attraverserà il cimitero di Borgo Panigale fino al campo islamico, dove riposano quindici delle 94 vittime della strage di Cutro. Il Comune e la Comunità Islamica di Bologna vogliono ricordare così le persone che il 26 febbraio di un anno fa hanno perso la vita nel naufragio a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone.

La processione si terrà domenica 10 marzo, a un anno esatto dall'arrivo delle prime salme. Alle ore 15 partirà dall'ingresso di via Marco Emilio Lepido 60. Al termine del percorso ci saranno gli interventi istituzionali dei sindaci di Bologna Matteo Lepore e di Cutro Antonio Ceraso. Il ricordo si concluderà con una funzione religiosa, celebrata dal presidente dell’UCOII, Yassine Lafram, nella sua veste di imam.

"Ricordare le vittime del terribile naufragio di Cutro è un gesto necessario, perché crediamo che questa tragedia non debba essere rimossa ma debba invece continuare ad interrogarci come comunità, spingendoci ad agire e ad accogliere con umanità - dichiara il sindaco di Bologna Matteo Lepore - Sarà momento collettivo di vicinanza ai familiari delle vittime e per far sentire la nostra voce e il nostro dolore per le troppe persone che ancora oggi perdono la vita in cerca di un futuro, costrette a lasciare la loro terra e i loro affetti".