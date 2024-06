Inaugurata la via dei Brentatori, il cammino che collega Bologna a Bazzano

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Bologna ha un ‘nuovo’ cammino: è la via dei Brentatori, che collega il capoluogo a Bazzano. Nuovo si fa per dire: il percorso, infatti, ripercorre la via tracciata dai Brentatori per il trasporto del vino da e per Bologna. Il nome ‘brentatori’ arriva dal ‘brente’, un antico recipiente utilizzato, appunto, dai brentatori per trasportare il vino sulle spalle. La società dei brentatori a Bologna ha radici molto antiche e già nel 1250 sorgeva la Società bolognese dell’arte dei Brentatori, sebbene non fu ufficialmente riconosciuta fino al 1410.

Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina, sabato 1 giugno, in via de’ Pignattari, nei pressi di piazza Maggiore. Il progetto, promosso da Succede solo a Bologna, ha avuto il supporto del Cai e di tutti i Comuni attraversati: Casalecchio di Reno, Valsamoggia, Monte San Pietro e Zola Predosa.