Bolognina, il camper vaccinale al Finger Food Festival

Il camper vaccinale anche al Finger Food Festival. Da domani, giovedì 23 settembre, e fino a domenica 26 nuova tappa con 740 dosi di vaccino Pfizer ad accesso diretto. Il punto vaccinale sarà allestito dall'Ausl al Parco della Zucca, nella sala del centro sociale Montanari in via Di Saliceto

Giovedì e venerdì 120 dosi al giorno, dalle 19 alle 22; sabato e domenica 250 dosi al giorno somministrate, dalle 12 alle 22. Per chi lo desiderasse, sarà inoltre possibile essere vaccinato con il monodose Johnson & Johnson.

L'accesso al punto vaccinale, aperto a tutte le persone con più di 12 anni di età (i minori dovranno essere accompagnati) sarà comunque possibile anche entrando da via Ferrarese.

Dall'inizio della campagna ad oggi sono stati somministrati in tutto 1.312.846 vaccini, di cui 690.503 prime dosi e 622.343 richiami. Oggi infine sono stati 29 i nuovi casi di positività in provincia di Bologna, di cui 18 sono inseriti in focolai, 11 sporadici e uno risulta importato dall'estero. Dei nuovi contagiati, 17 hanno fatto il tampone per presenza di sintomi, sette sono stati individuati col contact tracing e due con gli screening sierologici, mentre per tre casi sono in corso le indagini epidemiologiche. (dire)