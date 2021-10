Vaccino in camper: questo fine settimana a Sant'Agata

Nuova tappa per il camper dell’Azienda USL a Sant’Agata Bolognese. Sabato 2 ottobre il camper stazionerà dalle 19 alle 22 in Piazza dei Martiri a Sant’Agata, durante l’evento di street food Emilia on the road. Saranno disponibili 120 dosi di vaccino Pfizer e l’accesso sarà libero, senza prenotazione.

Proseguono le vaccinazioni con il mezzo mobile del Dipartimento di Sanità Pubblica anche in Piazza del Nettuno, a Bologna, fino al 4 ottobre, per non mancare in occasione della festa del Patrono della città.

Il punto vaccinale all’ombra del Gigante, al quale si accede senza prenotazione, sarà aperto come sempre dalle 18 alle 22 e accoglierà tutti i cittadini che hanno più di 12 anni e che non sono ancora vaccinati. Potranno vaccinarsi anche i cittadini che devono completare il ciclo vaccinale con la seconda dose, ma sarà necessario portare con sé il certificato vaccinale con la data di somministrazione della prima dose o il green pass. Inoltre, è necessario che siano passati almeno 21 giorni dalla somministrazione della prima dose e che sia stato somministrato loro lo stesso vaccino precedentemente. Presso il punto vaccinale sarà possibile anche confrontarsi con i medici in caso di dubbi e perplessità.

Dal 26 agosto in Piazza del Nettuno sono state somministrate oltre 6.000 dosi di vaccino, offrendo un servizio a tutti i bolognesi, in particolare a tanti cittadini stranieri residenti a Bologna con maggiori difficoltà ad accedere agli Hub vaccinali in provincia. È stato possibile portare avanti l’iniziativa così a lungo anche grazie alla disponibilità di numerosi medici, infermieri, farmacisti, operatori e volontari.